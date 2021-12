AA Gent ziet mogelijk ook topschutter naar Afrika Cup trekken: "Ik kan mijn spelers niet vastketenen"

Tarik Tissoudali zit in een goede periode. De Marokkaanse dribbelkont trof dit seizoen al veertien keer raak in alle competities samen. Dat is blijkbaar ook de Marokkaanse bondscoach niet ontgaan.

Tijdens zijn persconferentie liet Hein Vanhaezebrouck zich ontvallen dat hij het in januari mogelijk zonder drie spelers zou moeten stellen omwille van de Afrika Cup. Van Marreh (Gambia) en Ngadeu (Kameroen) was het al ingecalculeerd dat ze zouden vertrekken.

"Tissoudali zit in de voorselectie van Marokko", veruidelijke Vanhaezebrouck. "Tissoudali is onze man van de verrassingen en creativiteit. Zo staan er bij ons geen vijf klaar. Als het zo is, moeten we oplossingen zoeken. We kunnen de spelers niet vastketenen en hier houden."

Tissoudali speelde in het verleden drie interlands voor de beloftenploeg van Marokko. Mogelijk maakt hij in de Afrika Cup op 28-jarige leeftijd zijn debuut voor de Leeuwen van de Atlas. Daarvoor is het nog afwachten op de definitieve selectie van bondscoach Vahid Halilhodzic.

Marokko is op de Afrika Cup ingedeeld in een poule met Ghana, Comoren en Gabon.