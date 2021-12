Biedt ex-club uitweg voor Franco Antonucci? 'Jonge Belg moet Volendam aan titel helpen"

Francesco Antonucci werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Volendam, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen waagt de belofte-international zijn kans bij Feyenoord.

Francesco Antonucci (22) paste de voorbije maanden echter niet in de plannen van coach Arne Slot. En dus dringt er zich een oplossing op voor Antonucci, die nog tot 2024 onder contract ligt in De Kuip.

Eerder toonde het Franse Troyes al interesse. Volgens De Telegraaf kwam nu ook FC Volendam op de proppen. Volendam is na twintig speeldagen koploper in de Keuken Kampioen Divisie en wil zich tijdens de wintermercato gevoelig versterken om de promotie naar de Eredivisie te kunnen bewerkstelligen.

Dat ze in die zoektocht bij Antonucci uitkwamen, hoeft niet te verbazen. In 53 officiële wedstrijden voor de Volendammers was Antonucci goed voor vijftien doelpunten en zeventien assists.