Concurrent voor Thomas Foket? "Jonge Belg op weg naar Stade Reims"

Maxime Busi, een 22-jarige Belg, verkaste in 2020 voor net geen zeven miljoen van Charleroi naar Parma. Met Parma degradeerde de flankverdediger naar de Serie B, waar hij dit seizoen weinig in actie komt.

In de achttien competitiewedstrijden tot dusver mocht Busi amper twee keer aan de partij beginnen, vier keer viel hij in. Busi is mogelijk aan zijn laatste weken in Italiaanse loondienst bezig.

La Gazzetta di Parma weet dat de rechtsachter erg dicht bij een uitleenbeurt staat naar Stade Reims. De Franse club zou bovendien een aankoopoptie bedingen. Bij Stade Reims zou Busi de concurrentiestrijd moeten aangaan met Thomas Foket, certitude op de rechtsachter.