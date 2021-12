Jelle Van Damme ziet malaise Standard met lede ogen aan: "Hopelijk beseffen de spelers dat Beker hun laatste kans is"

Het loopt voor geen meter voor Standard. De Rouches zijn in het klassement pas terug te vinden op plaats twaalf en ook de supporters lieten zich dit seizoen al enkele keren van hun slechtste kant zien. Woensdag moet Standard zijn seizoen redden op het veld van AA Gent.

Op het VRT-journaal ging Jelle Van Damme, ex-Rouche, dieper in op de malaise van Standard. "Het is de club waar ik de meeste affectie mee heb, ik ben er ook vijf jaar aanvoerder geweest. Volgens mij is er bij dit Standard gewoon niet genoeg kwaliteit aanwezig. Bovendien zit er helemaal geen balans in de kern", aldus Van Damme.

Het is algemeen geweten dat voorzitter Bruno Venanzi op zoek is naar investeerders. De zoektocht blijkt, mede door de huidige gang van zaken, allesbehalve evident. "Het is duidelijk dat er iemand moet bijkomen om de voorzitter te helpen, vooral dan nog op financieel vlak."

Een plaats in de top acht lijkt stilaan een utopie voor de Rouches en dus is de Croky Cup de enige manier om nog wat kleur te geven aan dit seizoen. Woensdag nemen de Rouches het in de kwartfinale op tegen AA Gent. Jelle Van Damme: "Momenteel is geen enkele wedstrijd een cadeau voor Standard. Dat is ook zeker het geval voor de match tegen AA Gent, want zij zitten in een goede flow. Ik hoop alleen maar dat de jongens beseffen dat dit de enige optie is om dit seizoen te redden."