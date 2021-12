Tweede basisplaats op rij voor Eden Hazard? Ancelotti licht tip van de sluier

Carlo Ancelotti 'evalueert' dinsdag of Eden Hazard klaar is om woensdag opnieuw aan de wedstrijd te beginnen. Koploper Real Madrid gaat dan op bezoek bij Athletic Bilbao.

Eden Hazard maakte afgelopen zondag voor het eerst in meer dan twee jaar de negentig minuten vol in Real-shirt. De Koninklijke bleef echter steken op een troosteloos 0-0-gelijkspel. Door enkele covid-gevallen bestaat de kans dat Eden Hazard ook woensdag in Baskenland aan de aftrap zal staan.

Al hield Carlo Ancelotti zich dinsdag op zijn perspraatje wat dat betreft op de oppervlakte. "Hij heeft een volledige match gespeeld zondag, dat was een tijd geleden. Dus we zullen zijn situatie grondig evalueren", liet de Italiaan weten. "Hij heeft in elk geval zonder problemen kunnen trainen. Hij traint al een maand op hoog niveau, dus ik denk niet dat het risico's zal inhouden om hem woensdag te laten spelen."

Dan rest de vraag op welke positie Hazard zal worden uitgespeeld. Zondag had onze landgenoot het lastig als rechterflankaanvaller. Carlo Ancelotti: "Ik weet dat hij liever van links speelt en naar binnen komt. We gaan zien hoe we dit kunnen oplossen, want ik wil dat mijn spelers vrijuit kunnen voetballen op hun positie." Op Hazards geliefkoosde positie speelt Vinicius Junior al het ganse seizoen op een heel hoog niveau.