Charleroi zou een nieuwe offensieve versterking gevonden hebben na het vertrek van Nicholson: de Carolo's denken aan aanvaller van KAA Gent

Nauris Petkevicius is al gearriveerd om het vertrek van Shamar Nicholson op te vangen, maar hij zal niet de enige aanvallende versterking van Sporting Charleroi zijn. Zo zou ook Vakoun Bayo op de radar staan.

Volgens Sudpresse zou Charleroi interesse tonen in Vakoun Bayo. Hij trok vorige zomer van Celtic naar KAA Gent, maar hij heeft sindsdien niet aan de verwachtingen voldaan met slechts zeven optredens in alle competities, waaronder één competitiestart tegen Cercle Brugge op 26 september.

Bayo kende echter een succesvol seizoen bij Toulouse in 2020-2021, waarin hij 13 doelpunten scoorde in 36 wedstrijden. Hij heeft ook twee caps voor Ivoorkust. Zal hij bij Charleroi in staat zijn om opnieuw succesvol te zijn?