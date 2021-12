Jens Cools zet deur op terugkeer naar Westerlo op een kier: "Petje af voor wat de Turkse investeerders er hebben gerealiseerd"

Jens Cools (31) is intussen bezig aan zijn derde seizoen bij Eupen. De Kempenaar is een jeugdproduct van Westerlo en brak er ook door in het eerste elftal. Het contract van Cools bij de Panda's loopt af aan het einde van het seizoen en Westerlo is op weg naar promotie naar 1A.

En dus lijkt een terugkeer naar Het Kuipke in de sterren geschreven voor Jens Cools. Cools speelde meer dan 150 wedstrijden voor de hoofdmacht van Westerlo. "Het bestuur heeft aangegeven dat ze door willen gaan met mij en dat ze nog voor Nieuwjaar zouden onderhandelen. Ik spoor ze bij deze aan om er spoed achter te zetten", grapt Cools in GvA. "Ik wacht af met welk voorstel ze zullen komen. Voor mij is niet alleen geld belangrijk, want op mijn leeftijd haalt het niet veel uit om een contractje van één seizoen te ondertekenen." Ook voor een mogelijke terugkeer naar Westerlo haalt Jens Cools zijn neus niet op. "Ik heb er altijd gewoond en speelde er twintig jaar, dus natuurlijk sta ik open voor een goed bod. Ik vertrok er in 2016 omdat de professionalisering uitbleef. Voor de realisaties van de Turkse investeerders doe ik mijn petje af", besluit Jens Cools. © photonews