AA Gent maakt zich op voor laatste wedstrijd van 2021: "Union is te kloppen, maar ze kunnen zich elke week rustig voorbereiden"

Woensdagavond plaatste AA Gent zich voor de halve finales van de Croky Cup, waarna de focus meteen verlegd werd naar de competitie. Daarin nemen de Buffalo's het zondag op tegen die andere ploeg in vorm, koploper Union.

Hein Vanhaezebrouck blikte donderdag al vooruit op de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. AA Gent is bezig aan een sterke opmars en kan 2021 alsnog afsluiten in de top vier, iets wat niet lang geleden nog erg onrealistisch leek. "Union is een heel goeie ploeg, maar ze zijn te kloppen. Het is een ploeg die in de goede flow zit", aldus de T1 van AA Gent.

"Ze hebben de drive en het momentum om ook moeilijke matchen nog naar hun hand te zitten, zoals vorige week tegen Cercle Brugge. Daarnaast is het ook niet onbelangrijk dat ze maar in één competitie actief zijn. Zo kunnen ze zich elke week rustig voorbereiden op hun match in de competitie, terwijl wij tot gisterenavond volledig gefocust waren op Standard."

Vadis out, Bezus twijfelachtig

In die bekerwedstrijd tegen Standard moest Vadis Odjidja al vroeg naar de kant, na een contact met Dusenne. De kans dat Odjidja zondag aan de aftrap verschijnt, is nihil. Hein Vanhaezebrouck: "Er komt nog een scan en ik verwacht morgen meer duidelijkheid. Maar zondag mogen we vergeten, dat lijkt me duidelijk. Ook Bezus is nog steeds ziek, gelukkig is het geen covid. Voor het overige verwacht ik geen problemen. Enkele jongens hebben wel wat blikschade na de stevige match van gisteren, maar ik verwacht dat iedereen tijdig gerecupereerd zal geraken."