Guardiola legt Torres geen strobreed in de weg: "Als Barcelona aanklopt, begrijp ik dat hij wilt vertrekken"

Ferran Torres (21) is onderweg naar Barcelona. De Catalanen leggen 55 miljoen euro op tafel om de Spanjaard weg te plukken bij Manchester City. De transfersom kan via diverse bonussen nog met tien miljoen oplopen.

Pep Guardiola, manager van Manchester City, besprak donderdag op de persconferentie de situatie van Ferran Torres, die momenteel nog in de lappenmand ligt. Guardiola heeft begrip voor de keuze van zijn landgenoot.

"Als hij wilt vertrekken, dan is dat omdat hij er 100 procent achterstaat. Dan ben ik ook blij voor hem. Een carrière is kort, hij moet vertrekken als hij denkt dat hij elders gelukkiger is. Als een club als Barcelona of Real Madrid komt aankloppen, dan is het moeilijk om 'nee' te zeggen. Zeker als Spanjaard! Ik heb dus alle begrip voor zijn keuze om de club te verlaten", besluit Pep Guardiola.