Marokko rekent niet op Ziyech en Mazraoui op Afrika Cup: "Ik wil de groep niet destabiliseren"

Marokko maakte donderdag zijn definitieve selectie bekend voor de Afrika Cup, die tussen negen januari en zes februari gehouden wordt in Kameroen. Tarik Tissoudali (AA Gent) viel af, maar veel verrassender zijn de niet-selecties van Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Ajax).

Al komt de afwezigheid van de twee sterren tegelijkertijd ook niet als een donderslag bij heldere hemel. Bondscoach Vahid Halilhodzic liet zijn twee vedettes de voorbije interlandperiodes al links liggen nadat hij ze een gebrek aan inzet verweet. Het duo weigerde onlangs te spelen voor de nationale ploeg, terwijl ze door de dokters wel fit werden bevonden. Iets wat bij de Bosnische bondscoach duidelijk in het verkeerde keelgat is geschoten.

"We hebben ons met deze groep gekwalificeerd voor het toernooi. Er was soldariteit binnen de groep, en ik vertrouw hen blindelings. Ik wil geen risico lopen om deze groep te destabiliseren, want voor mij staat het team boven alles. Het shirt moet heilig zijn", gaf Halilhodzic duiding bij de niet-selectie van Ziyech en Mazraoui.

Marokko neemt het in de groepsfase van de Afrika Cup op tegen Ghana (10 januari), Comoren (14 januari) en Gabon (18 januari).