Opnieuw inkomstenverlies door corona: "In Nederland een steunfonds" en "Voeg daar de maatregelen op fiscaal en sociaal vlak aan toe ..."

De komende weken zullen we opnieuw geen supporters mogen verwelkomen in de Belgische voetbalstadions. En dat is een ferme klap.

"Het nieuws is een harde slag, zeker voor een club als Gent dat volledig op eigen middelen draait zonder externe financiering", aldus voorzitter De Witte van de Buffalo's bij Sporza. "Voor ons zouden de drie thuismatchen in januari zonder publiek in totaal toch zo'n twee miljoen euro aan de club kosten." Inkomstenverlies En er is meer: "Voeg daar de vorige covidperiode bij met een inkomstenverlies van twintig miljoen euro en de nieuwe maatregelen op fiscaal en sociaal vlak en dan denk ik dat we daar heel erg onder lijden." "We hebben met pijn in het hart dit nieuws gehoord, al snappen we dat de gezondheid het belangrijkste is. In Nederland werd meteen een steunfonds opgericht van 35 miljoen euro, misschien is dat hier een optie."