Paul Okon is duidelijk over transfer van Hans Vanaken

Bij Club Brugge speelt Hans Vanaken een fantastisch jaar bij elkaar. Iedere keer opnieuw komt dan ook de vraag over een transfer weer naar boven.

Hans Vanaken heeft een schitterend 2021 achter de rug. Niet alleen in de Belgische competitie, maar ook in de Champions League en bij de Rode Duivels.

Telkens weer komt de vraag naar voren of het niet tijd wordt voor een transfer naar een buitenlandse club. Hans Vanaken ziet dat zelf wel zitten, maar niet ten koste van alles.

“Als hij een vriend van me was, dan zou ik zeggen: 'Ga en doe die levenservaring op, man.' Je moet gaan en je moet het proberen. Wordt Hans Vanaken hier écht gechallenged in de Belgische competitie? Ik ben Hans natuurlijk niet, hé. Iedereen heeft zijn eigen opvattingen en ideeën”, zegt Paul Okon aan Het Laatste Nieuws.