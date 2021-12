Gent nog altijd actief op drie fronten, 65 wedstrijden dit seizoen? "Dat was ons doel" - Kalender kan wel héél druk worden

AA Gent sluit in het kerstweekend een druk 2021 af met een wedstrijd tegen Union. Het wordt al de 36e wedstrijd van dit seizoen. En na nieuwjaar gaat het gewoon verder.

KAA Gent speelt in 2022 tussen 14 januari en 9 april alvast nog 13 competitiewedstrijden. Als de Buffalo's in de top-8 terechtkomen, dan komen er daar nog eens zes bij in play-off 1 of play-off 2. Die kans is zeer realistisch te noemen.

© photonews

Begin februari en begin maart volgen ook nog de heen- en terugwedstrijd in de halve finales van de Beker van België, een eventuele finale volgt op 16 of 17 april. En tussendoor zijn er op 10 en 17 maart ook nog eens de achtste finales van de Conference League.

Als de Buffalo's daarin de kwartfinales weten te bereiken, wordt het pas echt druk. Dan volgt er een match op 7 en 14 april, net rond de laatste beslissende(?) speeldag voor play-off 1 eventueel te gaan halen en met ook de bekerfinale er meteen na.

65 matchen?

Gent speelt minstens 53 wedstrijden dit seizoen, bij het halen van de play-offs worden dat er 59 en als de bekerfinale én de Europese finale wordt gehaald zou de teller kunnen uitkomen op 65. "We wilden op drie fronten actief blijven", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Nu een resultaat neerzetten in Union, zodat we blijven meespelen om de top-4. Dat is ons doel voor de competitie. En dan op naar een druk 2022, met zeker een drukke maand maart", liet hij eerder al optekenen.