Gianluigi Buffon (43) droomt van nieuw avontuur en wijst Cristiano Ronaldo met de vinger

In januari blaast Gianluigi Buffon 44 kaarsjes uit, maar aan stoppen denkt de 176-voudige Italiaanse international nog lang niet. Buffon leek de cirkel rond te maken bij Parma, maar de charismatische doelman wil best nog andere oorden opzoeken.

Aan TUDN vertelde Gianluigi Buffon dat het mogelijk is dat hij zijn carrière niet zal afsluiten bij Parma, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Serie A. "Ik heb geen idee of ik trainer zal worden. Maar eerst zou ik nog graag willen voetballen in Mexico of in de Verenigde Staten. Zo'n ervaring zou ik niet laten liggen", aldus Buffon.

Verder in het gesprek kwam Buffon terug op zijn jacht op de Champions League-trofee. De Italiaanse doelman stapte in 2019 over van PSG naar zijn Juventus om het kleinood eindelijk aan zijn palmares toe te voegen. Het liep echter mis. "Ik durf zeggen dat ik misschien al op voetbalpensioen zou gegaan zijn als ik de Champions League al gewonnen had."

Gianluigi Buffon wijst daarbij de komst van Cristiano Ronaldo aan als een vergiftigd geschenk voor Juve. "Na zijn komst is het Juve-DNA uit de ploeg geslopen. In 2017 bereikten we de finale omdat we één team vormden. Die eenheid miste ik toen Cristiano er was", besluit Buffon.