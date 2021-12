Onuachu zette makelaar aan de deur: "Hoe kan je nu 35 keer scoren zonder dat er een club naar je omkijkt?"

Paul Onuachu had het moeilijk met het feit dat er deze zomer geen enkele club voor hem kwam aankloppen. Genk wou wel heel veel geld, maar er was zelfs geen bod. Daarom veranderde hij ook van makelaar.

"Ja, omdat ik het gevoel had dat er iets niet klopte. Hoe kun je nu 35 doelpunten maken in de Belgische competitie zonder dat er één club naar je omkijkt. Vandaar dat ik beslist heb om een andere makelaar te nemen", vertelt hij in HLN.

Maar dat Genk 25 miljoen vraagt, heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken. ''Als ik nu 22 of 23 was, dan mocht Genk zelfs 30 miljoen vragen voor mij. Geen enkel probleem. Maar ik word 28 jaar volgende zomer, voor een speler van mijn leeftijd is 25 miljoen toch veel geld."

Deze winter hoopt hij op een nieuwe kans, al zijn daar geen afspraken over gemaakt met Genk. ''Neen, maar als er een bod binnenkomt dat voor iedereen aantrekkelijk is gaan we zeker praten."