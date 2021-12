20 miljoen voor Undav of Vanzeir deze winter? "Dat zal niet helpen, iedereen blijft!"

Zondag sluit Union SG zijn boerenjaar af tegen AA Gent. Wat het resultaat van die match ook moge zijn, de promovendus gaat sowieso als fiere leider de winterstop in. CEO Philippe Bormans maakt zich ook sterk dat zijn team daar nog versterkt zal uitkomen.

Van de jongens die regelmatig spelen mag niemand vertrekken, laat Bormans weten. ''Er vertrekt niemand in januari. Neen, ook Undav en Vanzeir niet. De spelers hebben ons hun woord gegeven en wij zullen elk bod weigeren", zegt hij in HLN.

Zelfs een bod van 20 miljoen kan geweigerd worden. ''Dat zal niet helpen. Als we daar toch op ingaan, verliezen we onze geloofwaardigheid naar de spelers toe. In de zomer kan er gesproken worden, maar tot dan blijven alle spelers waar we op rekenen. Alleen voor jongens die niet aan de bak komen, gaan we misschien op zoek naar een oplossing. Aan de andere kant gaan we ons sowieso versterken."

Door de steenrijke eigenaar Tony Bloom heeft Union die luxe. Maar ze gaan ook geen gekke dingen doen. ''Dat zou niet verstandig zijn. We blijven onze filosofie trouw. We gaan ons mogelijk in elke linie versterken met spelers die meteen inzetbaar zijn en in principe ook al op winterstage gaan aansluiten, maar we gaan geen sterren halen. De spelers die er straks bijkomen, zullen opnieuw niet of amper bekend zijn in België.""