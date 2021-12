Voetballen zonder fans is niet voor iedereen erg: "Heleboel gekke uitslagen zien"

Geen supporters meer op het voetbal. Dat heeft het Overlegcomité deze week beslist. Analist Mo Messoudi wikt en weegt.

Voor Mo Messoudi is het jammer dat er in ons land voor enkele weken geen supporters meer op het voetbal mogen aanwezig zijn.

“De cijfers zijn nog wel oké, heb ik de indruk. België doet het ook goed qua vaccinatiegraad, maar ik ben natuurlijk geen viroloog. Of ik corona beu ben? Het pikt wel dat we wat meer vrijheden moeten afgeven. Maar ik vertrouw op de wetenschap. Laten we hopen dat ze snel een oplossing vinden”, zegt Messoudi in GVA.

Hij zou het jammer vinden mochten er na de maand januari nog altijd geen supporters in de stadions zijn. Al zullen bepaalde ploegen daar ook niet van maken.

“Bij Westerlo, waar ik assistent-trainer ben, rekenen we toch op onze fans in de laatste competitiewedstrijden van het seizoen. En ook de play-offs in 1A verdienen volle stadions. Ik denk dat we in deze tussenperiode zonder fans opnieuw een heleboel gekke uitslagen zullen zien. Sommige teams zullen beter spelen zonder fans, andere teams zullen dan weer onderpresteren.”