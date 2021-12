Africa Cup: Victor Osimhen in definitieve selectie Nigeria

De Nigeriaanse voetbalbond heeft een lijst met 28 spelers bekendgemaakt die door coach Augustine Eguavoen zijn opgeroepen voor de volgende Africa Cup, die van 9 januari tot en met 6 februari 2022 in Kameroen zal plaatsvinden.

Van Napoli-aanvaller Victor Osimhen werd verwacht dat hij niet beschikbaar zou zijn na een operatie aan zijn gezicht, maar hij zal uiteindelijk toch in de selectie worden opgenomen. De voormalige KV Kortrijk-speler Terren Moffi (Lorient) was aanvankelijk opgenomen in de voorselectie, maar hij zal geen deel uitmaken van de trip.

De Super Eagles zitten in groep D met Soedan, Guinee-Bissau en zevenvoudig winnaar Egypte. Osimhen en zijn team beginnen aan hun Africa Cup tegen Egypte op 11 januari om 17 uur.