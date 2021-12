Paul Onuachu is duidelijk over wie de Gouden Schoen moet krijgen

De verkiezing van de Gouden Schoen zou dit seizoen wel eens een zeer spannende aangelegenheid kunnen worden.

Wellicht krijgen enkele spelers van Racing Genk in de eerste stemronde veel punten, onder hen ook Paul Onuachu.

Hij weet ook waar zijn grootste concurrenten zitten. “Het trio van Club Brugge. Charles De Ketelaere is een leuke speler en een jong talent, Hans Vanaken is een belangrijke schakel bij Brugge en Noa Lang is iemand die beslissend is met zijn goals en assists”, zegt de spits van Genk aan HLN.

Al is hij ook opvallend duidelijk over zichzelf. “Maar ik vind mijn prestaties in de laatste maanden van vorig seizoen sowieso straffer dan wat gelijk welke concurrent voor de Gouden Schoen dit seizoen laten zien heeft.”

Of dat voldoende zal zijn voor de Gouden Schoen valt nog te zien, maar Onuachu gelooft alvast sterk in zijn eigen kansen om de trofee binnen te halen.