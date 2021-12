Frank Raes heeft "geen probleem om Extra Time uit handen te geven": "Een gast die zijn gedacht zegt, dat is verleden tijd"

Frank Raes presenteert vanavond zijn laatste Extra Time. Sinds mensenheugenis presenteerde het voetbalicoon de show, maar nu is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie.

Raes en Extra Time, dat wordt telkens in dezelfde zin gebruikt. “Eigenlijk is het wel een beetje mijn kindje. Ik heb het programma mee opgestart. Of ik het moeilijk vind om Extra Time nu uit handen te geven? Eigenlijk heb ik er geen problemen mee”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

“Na al die afleveringen kom je jezelf ook een beetje tegen. Sommige afleveringen verlopen wat moeizamer, ook omdat het lastig is om steeds weer interessante gasten aan tafel te krijgen. Hein Vanhaezebrouck en Radja Nainggolan nemen geen blad voor de mond, maar daarbuiten zijn er maar heel weinig gasten die echt zeggen wat ze denken. Een gast die zijn gedacht zegt, dat is verleden tijd.”