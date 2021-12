Jason Denayer geniet interesse vanuit de Premier League

Het contract van Jason Denayer bij Olympique Lyon loopt tegen de zomer van 2022 af. Dat betekent dat hij vanaf 1 januari kan beginnen uitkijken voor een nieuwe werkgever.

Lyon vond nog geen overeenkomst met Jason Denayer voor een nieuw contract. Hij kan vanaf 1 januari met een nieuwe club gesprekken aanknopen.

Er is best wat interesse in de Rode Duivel. Een van de ploegen die interesse toont is Newcastle United uit de Premier League, zo meldt Het Nieuwsblad.

Door de overname van een Saudisch investeringsfonds is er financieel heel wat mogelijk. De club moet wel nog de degradatie zien te ontlopen.