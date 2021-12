Eén dag na vertrek en Jordi Condom gaat al aan de slag bij andere Belgische profclub, wel in 1B

Jordi Condom trok gisteren definitief de deur dicht bij Seraing, maar blijkbaar had de Spanjaard al andere pijlen op zijn boog. De trainer gaat nu aan de slag bij Waasland-Beveren, al is het niet op het trainingsveld.

Condom had twee weken geleden aan Seraing al laten weten dat hij zou vertrekken. Hij had toen immers al contact met Waasland-Beveren en met Ivan Bravo, die de investeringsgroep Bolt Football Holdings. Bravo en Condom hebben eerder al samengewerkt bij Eupen, toen hij daar nog trainer was en Bravo technisch directeur.

Condom gaat zich nu in het management van de 1B-club nestelen en zich bezighouden met de sportieve lijn uit te zetten. Waarschijnlijk zal hij ook bij de transfers betrokken worden.