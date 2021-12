KV Kortrijk kondigt nog voor de jaarwisseling de komst van Japanse nieuwkomer (en dus een primeur) aan

De transferperiode moet nog ingaan, maar bij Kortrijk kondigen ze al de komst van een nieuwkomer aan. De Japanner Tsuyoshi Watanabe zal de komende jaren in het Guldensporenstadion te bewonderen zijn. Meteen een primeur in de clubgeschiedenis.

Bij Kortrijk voetbalde immers nog nooit een speler met de Japanse nationaliteit. Daar komt vanaf 4 januari 2022 verandering in. Voor Watanabe is dit het moment om zich aan een Europees avontuur te wagen. De 24-jarige centrale verdediger speelde sinds 2019 voor Tokio.

Daar was hij een absolute certitude in het hart van de defensie. "A new warrior in town", zo omschrijven ze in Kortrijk de komst van Watanabe, die ook al één cap achter zijn naam heeft bij de Japanse nationale ploeg. Hij tekende bij Kortrijk een contract voor drie en een half jaar.

Watanabe komt dus begin 2022 in Kortrijk aan. In een filmpje laat hij alvast weten nergens bang voor te zijn. Deze mentaliteit zullen ze bij Kortrijk met plezier verwelkomen.