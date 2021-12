Na nieuwe racistische spreekkoren spreekt Kazerne Dossin zich uit en richt zich tot clubs

Trop is te veel en te veel is trop, dat is nu ook het standpunt van de Dossin Kazerne.

Het Mechelse museum over de Holocaust en de mensenrechten werkt nauw samen met de Pro League om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden maar ziet met lede ogen toe hoe de spreekkoren bij de supporters de voorbije weken de spuigaten uit lopen op vlak van racisme. Er was vorige week het racisme-incident bij Club Brugge-Anderlecht en deze week verschenen er beelden online waarin Beerschot-supporters antisemitische spreekkoren aanhieven in het kader van hun duel tegen Anderlecht. Kazerne Dossin richt zich nu tot de voetbalclubs om hun supporters aan te pakken voor deze spreekkoren met onder andere een leertraject. "Als daders hiervoor openstaan, kan het zinvol zijn", vertelt algemeen directeur Tomas Baum in Het Nieuwsblad.