Belg is topschutter in ... Luxemburg

In België kwam zijn carrière nooit helemaal van de grond, maar in het buitenland is het wel helemaal anders.

Jordy Soladio kon nooit doorbreken bij de jeugd van KV Mechelen, maar de voorbije jaren is hij actief in Luxemburg.

Topschutter

Daar doet hij het momenteel meer dan prima, want de 23-jarige aanvaller is momenteel topschutter in de BGL Ligue.

Op dit moment zit hij aan 14 goals in 15 wedstrijden, waarvan liefst 13 in de laatste zeven wedstrijden. Hij is dus in topvorm aan het einde van het jaar.