Chelsea-coach trekt conclusies nadat treffer Lukaku niet volstaat: "Dom te denken dat we kunnen meedoen voor titel"

Met Lukaku als één van de nieuwkomers richtte Chelsea zijn vizier volop op de titel, nadat het vorig seizoen reeds de Champions League won. Die droom moet nu opgeborgen worden. Dat is alvast de conclusie van Thomas Tuchel na een gelijkspel bij Brighton.

Lukaku bracht Chelsea 0-1 voor, maar in de extra tijd slikten de Blues nog een pijnlijke gelijkmaker. Het is echter niet enkel vanwege die uitslag dat Tuchel de titelambities opbergt. "We hebben zeven Covidgevallen. We hebben vijf of zes spelers die out zijn voor zes weken of langer", haalt de Duitser bij BBC de vele afwezigen aan. "Hoe kunnen wij meedoen in de titelstrijd?"

Het is volgens hem zo geen concurrentiestrijd met gelijke wapens. "De andere ploegen beschikken over een volledige kern. Het zou dom zijn om te denken dat we met al deze Covidgevallen en blessures kunnen meedoen voor de titel. Dit is de realiteit."

Geen strafschop

Het is duidelijk dat ook het puntenverlies van woensdagavond hem zwaar op de maag lag. "Voor Brighton gelijkmaakte was er een zuivere penaltyfout op Pulisic en dan was er nog een 50-50 fase met Mason. Het moet een grap zijn dat daar geen tussenkomst kwam van de VAR."