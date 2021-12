Ondanks Champions League-winst: boekhouding Chelsea kleurt bloedrood

Chelsea heeft donderdag zijn cijfers van het afgelopen boekjaar openbaar gemaakt. Ondanks de eindwinst in de Champions League zagen die er allesbehalve rooskleurig uit.

Chelsea maakte bekend dat ze in het afgelopen boekjaar, dat tot 30 juni liep, een verlies geboekt hebben van 173.5 miljoen euro. Ter illustratie: Anderlecht liet woensdag weten dat het boekjaar afgesloten werd met een verlies van 29.1 miljoen. De voornaamste reden van de rode cijfers bij Chelsea is het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren wegens de pandemie. Vorig jaar liet Chelsea nog 47 miljoenwinst optekenen.

Moeten de Chelsea-fans zich zorgen maken? Neen. De Blues laten weten dat ze de continuïteit van de club gegarandeerd werd door Fordstam Limited (lees: Roman Abramovich).

Chelsea staat na 20 speeldagen op de tweede stek in de Premier League, met een achterstand van acht punten op koploper Manchester City. In de achtste finales van de Champions League nemen Lukaku en co het op tegen OSC Lille.