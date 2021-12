Middenvelder van Racing Genk zal een interessante aanbieding niet zomaar naast zich neerleggen

Patrik Hrosovsky is de laatste weken sterk bezig bij Racing Genk. Bij de Slovaakse televisie wist hij te vertellen dat een vertrek momenteel niet aan de orde is, maar een interessante aanbieding zal hij wel in overweging nemen.

"Er is momenteel geen sprake van een transfer. Ik voel me goed bij Genk en mijn familie is er ook gelukkig", vertelt Hrosovsky bij Sport.sk. "Ik geloof er ook in dat we in het voorjaar nog beter zullen worden en dat we alleen maar zullen stijgen in het klassement."

De international voor Slovakije scoorde dit seizoen in 15 wedstrijden in de Jupiler Pro League viermaal. Voor de 29 jarige middenvelder begint de tijd wel te dringen als hij nog een mooie transfer wil versieren. De Italiaanse competitie kan hem alvast wel bekoren. "Uiteraard zal ik het overwegen als er iets interessants komt. Zeker uit de vijf grootste Europese competitie, met name Italië. Maar dat is op dit moment niet aan de orde."