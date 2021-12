Romelu Lukaku niet tevreden over zijn situatie bij Chelsea

Romelu Lukaku zit sinds zijn blessure meer op de bank bij Chelsea dan hem lief is. Deze situatie zint hem helemaal niet liet hij weten bij het Engelse Sky Sport.

Lukaku zit na zijn blessure (waarvan hij volledig is hersteld) en zijn coronabesmetting meer op de bank dan hem lief is. Lukaku staat bekend als een echte winnaar en deze situatie zint hem totaal niet. Zo reageerde hij vandaag bij het Engelse Sky Sports over zijn bankzitters statuut.

"Fysiek ben ik helemaal in orde. Maar ik ben helemaal niet gelukkig over mijn situatie bij Chelsea. Tuchel heeft gekozen om te spelen in een ander systeem. Opgeven dat zal ik niet doen want ik ben een prof. Gelukkig ben ben ik er niet mee maar opgeven ga ik zeker niet doen", reageerde een geprikkelde Lukaku.