Lang krijgt veeg uit de pan: "Zijn niveau lijdt onder zijn onvolwassenheid"

Noa Lang ging de voorbije week opnieuw meermaals over de tongen, omwille van zijn gedrag in de Brugse derby onder meer. Stilaan is het toch een beetje een probleem aan het worden, beseffen ook de kenners.

“Het was geen voordeel voor Club Brugge in de Brugse derby dat Lang er geïrriteerd bijliep en energie stak in andere dingen dan zijn spel”, beseft René Vanderecyken in Het Nieuwsblad. Rendement “Tegen Cercle was zijn rendement te laag. Randzaken hebben zijn spel beïnvloed en dat toont aan dat hij nog niet volwassen genoeg is.” “Het vraagt ook energie van zijn ploegmaats, tegenstanders gaan hem nu steeds vaker proberen irriteren. Zijn niveau lijdt onder zijn onvolwassenheid.”