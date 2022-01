Corona stuurt de voorbereiding van Gambia in de war voor de CAN 2021

De voorbereidingswedstrijd voor de African Cup of Nations tussen Algerije en Gambia die zaterdag in Doha, Qatar stond gepland, is afgelast vanwege gevallen van coronavirus binnen het Gambiaanse team, zo maakte de Qatarese voetbalbond zaterdag bekend.

De Gambiaanse voetbalbond maakte eerder op zaterdag bekend dat 16 spelers niet beschikbaar waren voor de wedstrijd zonder positieve gevallen voor het coronavirus maar "onverwachte omstandigheden" te noemen. Gambia doet op 12 januari mee aan de Africa Cup of Nations tegen Mauritanië en weet nog niet hoeveel spelers het zal kunnen tellen vanwege de quarantainemaatregelen in Kameroen, gastland van de CAN. Naast Mauritanië treft Gambia ook Mali en Tunesië in Groep F. Algerije is geplaatst in Groep E met Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone.





Volg Algerije - Gambia live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00 (01/01).