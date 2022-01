Nog meer olie op het vuur: "Ik heb maandag een meeting, dan kan ik meer zeggen"

De uitspraken van Lukaku dat hij niet gelukkig is in Chelsea zijn niet in goede aarde gevallen bij de Chelsea-aanhang en trainer Tuchel. Het interview dateert al van een maand geleden toen Lukaku net terugkwam van een blessure, maar toch lijken de gevolgen momenteel verregaand te kunnen zijn.

Thomas Tuchel strafte de Rode Duivel al door hem niet in de selectie op te nemen voor de topper tegen Liverpool en ook de vrienden tegen wie Lukaku iets in vertrouwen zegt, maken het hem niet makkelijker. Zo zou Lukaku aan ex-doelman Tim Howard hebben gezegd dat hij niet te veel kan zeggen. "Het is een hete situatie. Maandag heb ik een volgende bespreking, daarna kan ik meer zeggen."

Lukaku reageerde daarmee in vertrouwen op een bericht van Tim Howard. Dat de ex-doelman van de Amerikaanse nationale ploeg zijn antwoord deelt bij NBC Sports zal hem niet in dank afgenomen worden door Big Rom.

BREAKING : Lukaku to Tim Howard :



“I can’t say too much. The situation is hot. I have another meeting on Monday. After that, I can say more”



