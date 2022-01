'Dortmund wil Haaland niet alleen overtuigen met héél véél geld, maar stelt ineens ultimatum aan Noorse spits'

Erling Braut Haaland weet mogelijk héél snel waar zijn toekomst ligt. De Noorse aanvaller is voor amper 75 miljoen euro op te pikken door een constructie in zijn contract. Al heeft Borussia Dortmund ook nog iets in de pap te brokken.

Eerst en vooral legt Borussia Dortmund zich niet neer bij een vertrek van Erling Braut Haaland. BILD weet dat Gelb und Scharz het loon van de spits wil verdubbelen naar zestien miljoen euro. Puma doet er dan weer een bonus van vier miljoen euro bovenop. Een simpele rekensom: Haaland kan jaarlijks maar liefst twintig miljoen verdienen door gewoon te blijven. Ondertussen azen Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG en ga zo maar door op Haaland. Maar ook bij een vertrek heeft Borussia Dortmund - ondanks de clausule - nog iets te zeggen. De Duitse topclub wil ten laatste eind februari duidelijkheid omtrent de toekomst van Haaland. Anders blijft hij ook gewoon in het Westfalenstadion.