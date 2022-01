Jean-Louis Garcia verklaart waarom hij voor Seraing koos: "Ik ben heus niet gek"

Sinds eind vorig seizoen zat Jean-Louis Garcia zonder club. Maandag werd de Fransman voorgesteld als nieuwe T1 van Seraing. Zijn opdracht is heel duidelijk: Les Métallos in de Jupiler Pro League houden.

Seraing wordt voor Garcia de eerste buitenlandse club. "Dit is een uitstekende uitdaging voor mij. Ik kon opnieuw in de Ligue 2 aan de slag of even van de rust genieten, maar ik was direct aangetrokken tot deze club", zei de nieuwe T1 tijdens zijn persvoorstelling. "Voor het eerst in het buitenland werken en een nieuwe competitie ontdekken geeft me erg veel motivatie. Bovendien spreekt het me aan om de balans te gaan zoeken tussen het behalen van resultaten en het ontwikkelen van de jongeren."

"Ik ben niet gek, ik ben realistisch"

Tegelijkertijd beseft Garcia als geen ander dat hem een zware taak wacht. "Ik ben heus niet gek, ik ben realistisch. Ik weet wat er van me verwacht wordt. Ik besef dat de ploeg aan een slechte reeks bezig was en dat de winterstop op het juiste moment kwam. We moeten de komende week het enthousiasme terugvinden. Ik wil een ploeg zien die alles geeft en mekaar alles gunt", besluit de voormalige doelman. Garcia neemt Manuel Nogueira mee als T2, Marc Grosjean blijft als T3 actief bij de club.