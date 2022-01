Spierballengerol bij Barcelona-voorzitter Joan Laporta: "Iedereen mag zich voorbereiden: wij zijn terug"

Ondanks een karrenvracht aan afwezigen won Barcelona zondagavond op bezoek bij Mallorca (0-1). Daags nadien werd met Ferran Torres een toptransfer voorgesteld. De eerste in een lang rijtje, tenminste als het van voorzitter Joan Laporta afhangt.

Na de officiële presentatie van Ferran Torres, die voor 55 miljoen werd weggeplukt bij Manchester City, nam Joan Laporta het woord. De voorzitter van Barcelona liet uitschijnen dat de financiële situatie van zijn club er alsmaar gunstiger begint uit te zien.

"We zullen heel snel de wederopstanding van Barcelona gaan meemaken. In alle stilte zijn we een ploeg aan het bouwen met jonge kerels die een geweldige toekomst voor zich hebben liggen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken."

De voorzitter gaf daarnaast aan dat de komst van Ferran Torres niet de laatste miljoenentransfer zal zijn van de Catalanen. "Iedereen mag zich gaan voorbereiden, want Barcelona is terug als belangrijke pion op de transfermarkt. Wij zijn terug", klinkt Laporta strijdvaardig.