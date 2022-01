Het zit er bovenhands op tussen de spelers en de trainer bij Manchester United

De resultaten zijn de laatste weken niet slecht bij Manchester United, maar toch leven veel spelers in onmin met de trainer, elkaar en de club. Een bom die weldra zal barsten.

Volgens de Britse pers is er dan ook wat meer aan de hand in de kleedkamer van Manchester United. Zo zouden heel wat spelers allesbehalve onder de indruk zijn van Rangnick zijn kwaliteiten, en er zelfs aan denken om de club te verlaten. Dat valt te lezen in The Daily Mirror.

Met Maguire, Cavani en Greenwood worden er daar zelfs drie namen genoemd in The Daily Express. Gary Neville verklaarde al eerder dat de signalen die de spelers afgeven verontrustend zijn. “Er zit iets niet juist in de kleedkamer daar. Ik weet niet wat het is, maar er is zeker wat aan de hand. Ze zitten constant op elkaars nekvel, en helpen elkaar niet”, klonk het zo’n week geleden tegenover Sky Sports.