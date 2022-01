OFFICIEEL: Lokeren-Temse haalt aanvaller aan boord

Halfweg de competitie staat Lokeren-Temse op de derde plaats in Tweede Nationale A. De Oost-Vlamingen branden van ambitie en hebben met Leo Njengo een offensieve versterkingen in huis gehaald.

De 27-jarige Belgische aanvaller trainde al een tijdje mee met de fusieploeg, nadat zijn contract bij het Wit-Russische Slavia Mozyr afliep. In de jeugd was Njengo onder meer actief bij Racing Genk en Weserlo.

Njengo deed eerder al ervaring op in Eerste Nationale, meer bepaald bij Wezet, Heist en Dessel Sport. In 56 competitieduels vond Njengo negen keer de weg naar doel.

“Ik kijk er echt naar uit om met Lokeren-Temse aan de slag te gaan. Ik ben fysiek helemaal in orde, het ontbreekt me alleen wat aan wedstrijdritme. Voor mij is het uitstel door corona eigenlijk een beetje een “goede zaak”. Nu kan ik in de oefenwedstrijden competitieritme opdoen", aldus Njengo op de clubwebsite van Lokeren-Temse.