🎥 Lof van de coach als verjaardagsgeschenk, Eden Hazard is 31: herbeleef zijn allermooiste doelpunten!

Eden Hazard viert op deze vrijdag zijn 31ste verjaardag. Ondanks dat de laatste twee seizoenen moeizamer verlopen, blijft de kapitein van de Rode Duivels een formidabele voetballer, van wie we hopen dat hij in Qatar in 2022 het orgelpunt op zijn carrière zet.

Op zijn 31ste is Eden Hazard een speler die terugkomt van ver: Carlo Ancelotti geeft hem opnieuw vertrouwen en zijn prestaties gaan in stijgende lijn. In afwachting van een Hazard die het niveau haalt waar ze bij Real Madrid op hoopten sinds zijn komst, kunt u hieronder genieten van de mooiste beelden uit zijn carrière.

Vanuit Belgisch standpunt hopen we dan weer dat na het WK voetbal van 2022 nog enkele beelden van hoogtepunten daar aan toegevoegd kunnen worden.

Eden Hazard heeft overigens al min of meer een verjaardagsgeschenk gekregen in de vorm van lovende woorden van zijn coach. "Hij is heel dicht bij zijn beste niveau", vertelde Ancelotti over Hazard op een persbabbel. "Fysiek gaat alles goed. Nu moet hij weer gaan voetballen met het vertrouwen dat hij eerder had, hopelijk komt dat snel terug."