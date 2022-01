De lijdensweg van Standard-jongeling: "Zijn conditie is tot nul herleid, op een bepaald moment kon hij niet meer wandelen"

203 minuten, zoveel tijd heeft Daouda Peeters dit seizoen voor Standard op het veld gestaan. Een zenuwziekte maakte waarschijnlijk een einde aan zijn seizoen. Mogelijk gaan de Rouches hem wel nog een extra seizoen huren.

Peeters werd gehuurd van Juventus om ervaring op te doen, maar Guillain-Barré-syndroom maakte daar een einde aan. De zenuwziekte is niets om mee te lachen en kan zelfs tijdelijke verlamming met zich meebrengen. “Op een bepaald moment kon hij niet meer wandelen”, zegt zijn begeleider Fabrizio Lioi in GvA. “Je ­lichaam wordt lamgelegd. Wij kregen verhalen van een neuroloog voorgeschoteld over spelers die ­anderhalf jaar buiten strijd zijn."

"Dat is schrikken, al bleek bij ­Daouda gelukkig vrij snel dat hij volledig zal ­herstellen, ook omdat we er vrij vroeg bij waren en het niet de meest agressieve vorm is. Eerst moest hij een antibioticakuur van vier weken ondergaan, ­daarna konden ze pas inschatten hoelang hij ­ongeveer afwezig zou zijn. Een precieze duur blijft nu nog lastig te bepalen.”

Peeters zou eind deze maand weer aan krachttraining kunnen denken. "Wanneer hij opnieuw hoopt te kunnen voetballen? Dat zal nog wel even duren. Zijn conditie is tot nul herleid. Alles moet opnieuw aangeleerd worden. Je kunt niet zomaar opstaan en gaan lopen en sprinten. Je moet rekenen dat je je hele voorbereiding opnieuw moet doen.”