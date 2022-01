Gheysens trekt portefeuille weer ferm open: nieuwe kapitaalsverhoging en in totaal zit hij al aan 70 miljoen

Het helpt als je voorzitter/eigenaar diepe zakken heeft. Om de club verder te helpen en de verliezen door de coronacrisis op te vangen heeft Paul Gheysens nog maar eens een enorme som geld in Antwerp gepompt.

In totaal gaat het om een kapitaalsverhoging van 21,6 miljoen euro, weet GvA. Daarmee komt zijn totale investering in The Great Old op al bijna 70 miljoen euro. Van die 21,6 miljoen euro is er 13,6 miljoen dat hij eerder al aan Antwerp leende en die schuld laat hij nu vallen. Hij kan het wel nog terugvorderen als hij de club ooit zou verkopen.

Daarnaast pompt hij - net als eerder - nog eens 8 miljoen euro in de club om verder te blijven groeien en hopelijk kampioen te spelen. Daarmee staan de boeken van Antwerp weer helemaal in het groen en mogen ze verder blijven bouwen.