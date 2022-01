Gouden Bal-winnaar Messi, Lewandowski en Salah genomineerd voor prestigieuze FIFA-prijs

De FIFA maakt zich klaar om opnieuw een prijs uit te delen. Messi, Lewandowski en Salah zijn de drie genomineerden en dus de kanshebbers om deze prijs in de wacht te slepen. Het gaat om 'The Best Men's Player 2021'. Er kon gestemd worden via de FIFA-site.

Ook dit blijft een prestigieuze prijs, al is het net dat tikkeltje minder prestigieus dan de Gouden Bal. Die ging naar Lionel Messi. Daar was ook al enige ophef over, gezien de doelpuntenmachine die Robert Lewandowski was in 2021.

De Poolse spits van Bayern München is wel de vorige laureaat van 'The Best Men's Player'. Hij maakt dus kans om voor het tweede jaar op rij te winnen. Een laatste schifting is alleszins doorgevoerd: van een lijst met elf spelers bleven enkel de drie laatste genomineerden over.

Op 17 januari zal de FIFA ook de winnaar bekendmaken. Tot 10 december konden fans van over de hele wereld op de website van de FIFA hun stem uitbrengen.