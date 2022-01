OFFICIEEL: aanvallende middenvelder verlaat Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft deze ochtend afscheid genomen van Jacob Montes. De aanvallende middenvelder werd gehuurd van het Engelse Crystal Palace en nu keert hij terug naar zijn moederclub.

Jacob Montes zal in het tweede deel van dit seizoen niet langer de kleuren van Waasland-Beveren verdedigen. De aanvallende middenvelder werd sinds de voorbije zomer gehuurd van Crystal Palace, maar aan de huurovereenkomst komt nu een einde.

Montes kon zich nooit echt doorzetten op de Freethiel. Hij speelde negen wedstrijden voor Waasland-Beveren en daarin was Montes goed voor één doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat nu de bedoeling is van Crystal Palace met de middenvelder.