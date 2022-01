OFFICIEEL: Philippe Coutinho gaat opnieuw in de Premier League aan de slag

Na zijn succesvolle periode bij Liverpool krijgt Philippe Coutinho opnieuw de kans om zich te bewijzen in de Premier League. De Braziliaanse middenvelder gaat namelijk bij Aston Villa aan de slag, waar Steven Gerrard de manager is.

Coutinho kreeg de voorbije maanden maar weinig kansen bij FC Barcelona. Zo was de Braziliaan goed voor 2 doelpunten in 12 wedstrijden. De aanvallende middenvelder wordt aan Aston Villa uitgeleend voor een half seizoen.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷