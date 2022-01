Straf: Paul Pogba kan dan toch contract verlengen bij Manchester United en kan best betaalde speler worden in de Premier League

Het loopt al enkele maanden opnieuw fout tussen Paul Pogba en Manchester United, waardoor de Fransman leek te azen op een vertrek. Een vertrek zou volgens Mail Sport echter toch niet aan de orde zijn.

Manchester United zou Pogba namelijk een nieuw contract willen geven. De middenvelder zou 500.000 pond per week, wat neerkomt op 26 miljoen per jaar, kunnen verdienen. Daarmee zou hij de best betaalde speler ooit worden in de Premier League.

