Volgens Borussia Dortmund gaat Erling Haaland deze winter nergens heen

Als het van Borussia Dortmund afhangt dan gaat Erling Haaland deze winter nergens heen. Zo verklaarde de algemeen directeur van Dortmund.

Manchester City, FC Barcelona, ‚Äč‚ÄčReal Madrid of zelfs Bayern München: allemaal zullen ze moeten wachten voordat ze de Noorse spits in handen krijgen. In een interview met de Duitse krant "Der Spiegel" sloot Hans-Joachim Watzke, de algemeen directeur van Borussia Dortmund, een vertrek van zijn spits in deze maand januari uit: "Een vertrek deze winter? Nee, onmogelijk Wie zou afspreken om tijdens de winterstop een van de beste spitsen van Europa te verkopen als dat niet nodig is? Borussia Dortmund is nog steeds vertegenwoordigd in drie competities - en daarin willen we concurreren met het best mogelijke team ".

Toch realiseert Watzke zich dat het de komende maanden moeilijk wordt om Erling Haaland te behouden: "Natuurlijk wordt het moeilijk, maar we gaan het proberen."