Vanhaezebrouck legt uit waarom hij Henry niet wou en waarom Lemajic wel: "Darko kan nog altijd meerwaarde voor ons zijn"

Hein Vanhaezebrouck wou afgelopen zomer Thomas Henry, de voormalige spits van OH Leuven, niet naar Gent halen. Wel koos hij voor Darko Lemajic. Dat werd niet al te best ontvangen door de fans en Lemajic lijkt ook geen schot in de roos.

Bij Gent stond Henry hoog op het lijstje, maar... ''Ik denk niet dat iedereen overtuigd was van Henry, maar de mensen die in de dagelijkse scouting zaten wel. Niemand heeft mij overigens in maart of april gezegd: 'Je moet absoluut Thomas Henry pakken.' Daar kwam men pas later mee", zegt Hein in HLN. "Toen heb ik gezegd: 'Dat is niet het type spits dat wij nodig hebben'. Bovendien moest hij 5 tot 6 miljoen kosten. Dan vind ik dat weggegooid geld."

Enter Bayo, Mboyo en Lemajic... Namen in het geval Depoitre niet helemaal fit geraakte. ''We hadden niet de middelen om veel geld uit te geven door Covid-omstandigheden, we konden ook de namen die we in gedachten hadden niet overtuigen om naar ons te komen. Zo hebben we ons proberen in te dekken met een aantal minder grote namen, die ook een stuk goedkoper waren. Ik blijf erbij dat Darko Lemajic voor ons nog altijd een meerwaarde kan betekenen in de laatste 20 minuten, hij is nog altijd de beste kopper van héél mijn team."