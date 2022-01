Manchester United heeft trainer, die op nummer één op het verlanglijstje staat, bijna beet

Zo zou Manchester United dicht bij Mauricio Pochettino staan. Pochettino is op dit moment nog de trainer van PSG, maar de Argentijn zou een overstap naar de Engelse topclub wel zien zitten. Pochettino zou ook de topprioriteit zijn van Manchester United.

Volgens het Franse Le Parisien zou Pochettino ook al zijn akkoord gegeven hebben om bij Manchester United aan de slag te gaan. De kans is bestaande dat Zinedine Zidane dan de rol van Pochettino zal overnemen bij PSG.

