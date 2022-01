Gheysens blijft geld in Antwerp pompen: "Dat Gheysens schulden omzette in kapitaal is vestzak-broekzak-operatie"

Paul Gheysens heeft nog maar eens 21,6 miljoen euro in Antwerp gepompt en zit intussen al aan zo'n 70 miljoen euro investeringen. Econoom Thomas Peeters analyseerde dat: "Eens het stadion er staat zou Antwerp zelfbedruipend moeten worden."

"Er is bij Antwerp een groot potentieel aanwezig. Eens het nieuwe stadion er helemaal staat, moet de club in staat worden geacht om de ambities waar te maken met de middelen die ze zelf genereert. In afwachting daarvan zal Paul Gheysens wellicht nog wel eens moeten bijspringen", klinkt het in HLN.

Gheysens heeft een geschat persoonlijk vermogen van ongeveer een miljard. Dat helpt wel. "Antwerp heeft het geluk dat het een eigenaar vond die dat ook kan dragen. Tegelijk kan je je afvragen hoe wenselijk het is dat een club zo afhankelijk wordt van één persoon. Maar dat is een debat dat bij quasi al onze profclubs kan worden gevoerd."

Maar hij beschermt ook gewoon zijn investering. ''Dat Gheysens schulden omzette in kapitaal is vestzak-broekzak-operatie. Als hij ooit zou beslissen om Antwerp te verkopen, gaat de club hem meer opbrengen zonder schulden dan met."