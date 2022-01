Croonen zoekt redenen voor zware terugval Genk: "Overbelasting en ervaring"

Bijna de dubbel vorig seizoen, maar dit seizoen kan Genk zich niet bij de topploegen voegen. Met Bernd Storck als trainer proberen ze nu de situatie om te keren, maar hoe is het zover kunnen komen?

"Die analyse zijn we grondig aan het maken", zegt voorzitter Peter Croonen in HBvL. "Het is duidelijk dat de - vooral mentale maar ook fysieke - overbelasting van een groot aantal spelers ons parten heeft gespeeld. We zijn nog steeds rotsvast overtuigd van de kwaliteiten van deze spelersgroep, ze heeft niet voor niets zo sterk gepresteerd in deel één van 2021. Maar wij wisselen de hoge pieken af met te diepe dalen.”

Nu zal Genk in januari ook nog eens heel wat spelers moeten missen door internationale wedstrijden. Moet de kern dan anders samengesteld worden. “Dat is een heel moeilijke oefening. Kwaliteit blijft natuurlijk het allerbelangrijkste criterium, bovendien beleven we ook abnormale tijden. De internationale kalender is overhoop gehaald door de pandemie, waardoor nu veel extra speeldata voor interlands worden ingelast. Wij zijn er in elk geval mee bezig om te zien hoe we nog beter overbelasting kunnen tegengaan. Meer roteren in het begin van het seizoen, bijvoorbeeld. Maar dan zit je meteen ook bij de bevoegdheid van de trainer.”

Maar ook de rest van de kern heeft een invloed op de resultaten. Genk blijft verder bouwen op zijn jeugd, maar dat heeft ook nadelen. "Een belangrijke factor is onze jonge spelersgroep. De ervaring om scheve situaties recht te zetten, is bij ons minder aanwezig. Ook dat is een aandachtspunt bij het samenstellen van de kern, maar daar hebben we al grote stappen in gezet binnen onze sportieve strategie. Toptalenten blijven langer bij ons en we proberen ze vroeg genoeg te halen, waardoor ze een inloopperiode krijgen. In de as is ervaring altijd een pluspunt.”