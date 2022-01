'Age is just a number!' - Dani Alves heeft op 38-jarige leeftijd iedereen weer overtuigd: "Zelfs op zijn 75ste speelt hij nog"

Barcelona verloor gisteren punten tegen Granada, maar het lichtpunt was wel Dani Alves. Geen jong veulen deze keer dus, maar een 38-jarige veteraan op wie de tijd geen invloed lijkt te hebben.

Alves gaf de assist voor de goal van Luuk de Jong en maakte probleemloos de 90 minuten rond. "Hij laat zien dat leeftijd slechts een getal is en zag er fysiek geweldig uit", aldus Mundo Deportivo. "Hij zal zeker een belangrijk onderdeel zijn van de plannen van Xavi in dit laatste deel van het seizoen."

Sport zag ook zijn tactisch brein. "Hij laat zien dat hij nog altijd in staat is om op het hoogste niveau te spelen omdat hij over veel tactische intelligentie beschikt."

Marca concludeert: "Ook als Dani Alves 75 jaar oud zou zijn, zou hij een basisspeler zijn bij dit Barcelona."